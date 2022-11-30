Ребенок не вовремя оказался на пороге родительской спальни. Что делать, отвечает психолог

Ситуации, когда мама и папа уединились, и в этот момент появился совершенно случайный наблюдатель - их чадо, все же случаются, пишет sb.by. Психолог Надежда Георгиева рассказала, что делать родителям, если они не приняли меры предосторожности и ребенок случайно увидел то, что не предназначалось для его глаз.

Не злитесь на ребенка!

Чаще всего ребенок становится свидетелем интимной сцены между родителями по одной из следующих причин:

♦ дверь в комнату с родителями была открыта или не заперта;

♦ ребенок был занят в другой комнате, но по какой-то не зависящей от родителей причине решил наведаться к ним;

♦ ребенка привлекли звуки, доносившиеся из комнаты с родителями;

♦ ребенок спал, но неожиданно для родителей проснулся;

♦ ребенок внезапно вернулся домой, а родители его не ждали.

В любом случае выходит, что именно вы повели себя непредусмотрительно, не позаботившись о безопасном и уединенном месте и времени для интимного общения, или эгоистично, проигнорировав возможность внезапного появления ребенка, находящегося с вами на одной территории. Ребенок здесь совершенно ни при чем! Поэтому злиться на него в такой момент совершенно неоправданно.

Спокойствие, только спокойствие!

В деликатной ситуации важно сохранить невозмутимость и спокойствие. Просто остановите процесс и прикройтесь. В самом занятии сексом для родителей нет ничего предосудительного: это нормальная взрослая потребность и способ получения удовольствия. Поэтому ведите себя соответствующе. Очень вредно кричать: "Выйди вон!" или "Отвернись!" - Вы испугаете ребенка, и он точно решит, что увидел нечто страшное и плохое.

Не стоит замирать и притворяться спящими. Если ребенка удивит необычная и неестественная поза, в которой якобы спят родители, у него неминуемо возникнут "интересные" вопросы. И не факт, что отпрыск задаст их вам - велика вероятность того, что его "просветят" более продвинутые сверстники и старшие товарищи. В результате он может получить превратное представление о сексе.

Также ребенку лучше не говорить, что вы «так играли» (он может обидеться, что вы не позвали его в свою компанию) или дрались (он будет переживать из-за мнимого конфликта между родителями и, возможно, придет к мысли, что должен защищать одного из вас). "И вообще, дорогие взрослые, врать ребенку - себе же во вред", - замечает эксперт.

Ответы только после вопросов

Обратите внимание на реакцию ребенка, его выражение лица, поведение. Может, в силу возраста он ничего не понял или не успел рассмотреть? Тогда, например, просто накиньте на себя одежду, доброжелательно поинтересуйтесь у малыша, почему он к вам зашел, и отведите его в детскую. Ведите себя естественно! Если ребенок не задает вопросов, выглядит совершенно спокойно и к увиденному безразличен, то нет смысла что-то разъяснять. Интересуйтесь его состоянием и потребностями. Так, если ребенок испугался и заплакал, обнимите его и скажите примерно следующее: "Все хорошо! Мама и папа в полном порядке".

Говорите понятную для ребенка правду

Если увиденное каким-то образом будет беспокоить ребенка, то он, скорее всего, сам задаст вам соответствующие вопросы. Убегать от ответа - проигрышная тактика: малыш может заподозрить неладное. Лучше сказать, что мама и папа делали гимнастику для взрослых – с ее помощью взрослые выражают любовь друг к другу и получают удовольствие. Чтобы ребенок не ревновал, напомните ему, что его вы тоже любите, только любовь к детям выражается иначе. И что у детей тоже много способов получить удовольствие: например, съесть мороженое или посмотреть мультик. Таким образом вы еще и отвлечете его внимание от щекотливой темы.

Ребенку постарше нужно объяснить, что родителям важно иногда быть вместе только вдвоем и проявлять чувства друг к другу. Поэтому родительская комната - это личное пространство взрослых, и прежде чем в нее войти, необходимо постучать в дверь и поинтересоваться, подходящее ли время для визита. (Кстати, подросток должен иметь точно такие же права и знать, что родители, со своей стороны, уважают границы его собственной территории.) В заключение вежливо поинтересуйтесь, чего же ваш ребенок от вас все-таки хотел.

Будьте осмотрительны впредь

В следующий раз постарайтесь предупредить все возможные варианты появления нежданных гостей, обеспечьте себе надежные условия для свидания. Например, занимайтесь любовью тогда, когда ребенка нет дома, или минимум через 10 минут после того, как он заснет. Закрывайте дверь в комнату, где вы решили уединиться.

"Даже будучи родителями нескольких детей, помните, что сексуальная жизнь очень важна для пары. Поэтому старайтесь регулярно находить время и место для того, чтобы остаться наедине друг с другом", - рекомендует психолог Надежда Георгиева.