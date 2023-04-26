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Ребенок выпал из окна в Молодечно, следователи проводят проверку

Ребенок выпал из окна в Молодечно, следователи проводят проверку

Двухлетняя девочка выпала из окна четвертого этажа в Молодечно. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой Следственном комитете.

По предварительной информации, вечером 25 апреля в Молодечно из открытого окна четвертого этажа общежития выпала двухлетняя девочка. Мать ребенка в это время находилась в ванной, а старший брат - в соседней комнате.

О случившемся в милицию сообщили соседи, которые стали очевидцами трагедии. Ребенок с многочисленными травмами доставлен в больницу.

Следователь и специалисты ГКСЭ осмотрели место происшествия, опросили очевидцев и назначили ряд экспертных исследований. Все обстоятельства произошедшего будут установлены Молодечненским районным отделом Следственного комитета.

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