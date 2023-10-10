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Ребенок забыл дорогой телефон на скамейке - что произошло дальше, выяснили сыщики

Сыщики выяснили, что чужое имущество нашла и унесла с собой 49-летняя жительница Могилева. Со знанием дела она сразу же достала из телефона сим-карту и выбросила ее в урну, а девайс унесла с собой. Некоторое время мобильник лежал в квартире женщины, которая позже все-таки включила его, планируя пользоваться.

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