Ребенок забыл дорогой телефон на скамейке - что произошло дальше, выяснили сыщики

Сыщики выяснили, что чужое имущество нашла и унесла с собой 49-летняя жительница Могилева. Со знанием дела она сразу же достала из телефона сим-карту и выбросила ее в урну, а девайс унесла с собой. Некоторое время мобильник лежал в квартире женщины, которая позже все-таки включила его, планируя пользоваться.