3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Ребят из Донецкой Народной Республики тепло встречают в Беларуси
Существует целый перечень основныхмеждународных документов, касающихсяправ детей. Некоторые из них - право на жизнь, право на образование, но демократический Запад упорно игнорирует эти права, бомбы постоянно прилетают в школы, детские сады Донбасса, некоторые учреждения образования были восстановлены трижды.
Однако мечты о безопасном отдыхе и оздоровлении теперь реальность. Традиционно ребят из Донецкой Народной Республики тепло встречают в Беларуси.
У белорусов добро в глазах, искренняя включенность и причастность к нашей трагедии. Ребята едут вроде как к себе домой. Мы братские народы, традиции у нас очень схожи и кухня. Наши дети говорят, что у нас так же, только по-другому называется. С радостью это рассказывают. Понравилась земля, от имени каждого жителя я говорю спасибо народу Беларуси.
Полностью интервью смотрите в видео.
Президент
Все
Лукашенко подписал указ о награждении Александры Пахмутовой орденом Дружбы народов
Подробности насыщенной недели Президента Беларуси в рубрике "Время Первого"
Лукашенко поздравил народную артистку СССР Александру Пахмутову с 95-летием
Александр Лукашенко поздравил Короля Камбоджи Нородома Сихамони с Днем независимости
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов