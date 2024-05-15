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Ребят из Донецкой Народной Республики тепло встречают в Беларуси

Существует целый перечень основныхмеждународных документов, касающихсяправ детей. Некоторые из них - право на жизнь, право на образование, но демократический Запад упорно игнорирует эти права, бомбы постоянно прилетают в школы, детские сады Донбасса, некоторые учреждения образования были восстановлены трижды.

Однако мечты о безопасном отдыхе и оздоровлении теперь реальность. Традиционно ребят из Донецкой Народной Республики тепло встречают в Беларуси.

У белорусов добро в глазах, искренняя включенность и причастность к нашей трагедии. Ребята едут вроде как к себе домой. Мы братские народы, традиции у нас очень схожи и кухня. Наши дети говорят, что у нас так же, только по-другому называется. С радостью это рассказывают. Понравилась земля, от имени каждого жителя я говорю спасибо народу Беларуси.
Элеонора Федоренко, советник главы Донецкой Народной Республики по правам ребенка

Полностью интервью смотрите в видео.

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