Ребят из Донецкой Народной Республики тепло встречают в Беларуси

У белорусов добро в глазах, искренняя включенность и причастность к нашей трагедии. Ребята едут вроде как к себе домой. Мы братские народы, традиции у нас очень схожи и кухня. Наши дети говорят, что у нас так же, только по-другому называется. С радостью это рассказывают. Понравилась земля, от имени каждого жителя я говорю спасибо народу Беларуси.

Элеонора Федоренко, советник главы Донецкой Народной Республики по правам ребенка