Ребят из молодечненского Центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации поздравили с наступающими праздниками

Водили хороводы, пели песни и звали Деда Мороза и Снегурочку - сегодня акция "Наши дети" заглянула в Центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации города Молодечно. Здесь находятся ребята с особенностями физического развития.

А поздравить их приехали председатель центрального совета БФСО "Динамо" Игорь Оберемко, первый заместитель министра спорта и туризма Беларуси Александр Дорохович и представители Министерства антимонопольного регулирования и торговли.

Детишки подготовили для гостей, конечно же, новогоднее представление с маскарадом, танцами и хороводом, а взамен получили подарки. Причем не только сладкие, но и те, которые помогут ребятам адаптироваться скорее к окружающему миру.