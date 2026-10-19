Ребята из Витебской и Минской областей посетили Белгосцирк в рамках Недели родительской любви

Более ста детей из Витебской и Минской областей собрал Белорусский союз женщин под куполом Белгосцирка. В рамках Недели родительской любви воспитанников социально-педагогических центров и домов семейного типа пригласили на постановку, где живут летающие люди и звери на велосипедах, где акробаты спорят с притяжением земли, а клоуны дарят улыбки каждому.

Евгения Калечиц, председатель молодежного крыла Белорусского союза женщин:

"В рамках Недели родительской любви в Белорусском государственном цирке мы собрали деток, порядка ста человек из Минска и Витебской области. Это дети, которые по разным причинам попали в сложную жизненную ситуацию. Но Белорусский союз женщин уверен, что любой ребенок должен быть окружен вниманием и заботой, особенно такая категория детей. Поэтому мы четвертый год подряд уже традиционно собираем их всех здесь на классном представлении. Они получают огромное море удовольствия, бесплатный попкорн, конечно, фотографии, море улыбок и радости. И мы считаем, что это очень важная и нужная, и, наверное, одна из самых главных целей Белорусского союза женщин".

Участница акции от БСЖ Софья Бабук рассказала, что посещает цирк нечасто, но в этот раз попала туда вместе со своим классом. Она добавила, что узнала о возможности поехать только за день до выезда и очень рада этому.

Другой участник акции, Алексей Зайцев, поделился отличными впечатлениями, отметив, что находится здесь уже не в первый раз. Ему все нравится, и он находит обстановку эстетичной. Алексей также добавил, что ждет выступлений клоунов и акробатических номеров.

К Неделе родительской любви Белорусский союз женщин присоединяется ежегодно, и марафон добрых дел продолжается по всей стране.