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Ребята одного из детских садов Минска накануне 9 Мая читали стихи, исполняли песни и рисовали Победу
Воспитать патриотов можем только мы! Сегодня подвиг наших героев чтят и маленькие белорусы. Ребята одного из детских садов Минска читали стихи, исполняли песни о войне и Родине, рисовали Победу. Да, пока, быть может, всего и не понимают, но уже с раннего возраста больше узнают о стране и истории. Подробности у Ольги Давидович.
Нарисовать Великую Победу для самых маленьких граждан нашей страны - серьезная задача. Без помощи взрослых многим, конечно, пока не справиться. Надо рассказать, объяснить, вспомнить. И здесь на стендах - истории из жизни, истории семей, связь поколений.
Искренние и яркие рисунки наполнены добротой и уважением к подвигу ветеранов, которые стали символом мужества и отваги для многих поколений. Салют, солнечное небо, белые голуби, цветы, объятия при долгожданной встрече - это все Победа глазами детей.
День Победы - это особенный праздник для нашей страны.
Это праздник, в который надо ходить к памятникам и вспоминать солдат, которые воевали за нашу Беларусь.
Мы с благодарностью вспоминаем наших воинов-защитников.
О войне сегодняшние дети судят, к счастью, по рассказам взрослых, по встречам с ветеранами, по книгам и кинофильмам, по урокам мужества. Для самых маленьких - тематические раскраски. Для детей постарше - уже настоящие лекции.
Самое увлекательное для дошкольников - сюжетно-ролевые игры. Корабль, капитан, матросы и, конечно же, кок. Дети с энтузиазмом входят в новые для них роли. И параллельно слушают рассказ о подвигах моряков. Все это - часть большой работы по воспитанию патриотизма, формированию чувства гордости за свой народ, уважения к защитникам нашей Родины.
Воспитывая любовь к своей семье, своему родному краю, воспитывая любовь к своей Родине, мы уже с самого раннего возраста, с дошкольного возраста, закладываем нашим ребятам основы гражданско-патриотической культуры поведения, чтобы они в будущем с уважением относились к памятным местам, мемориальным комплексам, которые рассказывают о событиях в годы Великой Отечественной войны.
Юное поколение уже знает историю своей страны, ребята постарше легко отвечают на вопросы, рассказывают о памятных местах и датах.
На занятиях с детками мы рассказываем о важности и ценности жизни и мирного неба над головой.
К этому дню дети и воспитатели готовились не один день. Ведь главное мероприятие - праздничный концерт. На сцене - старшая группа. Зрители - младшая.
Ребята пели песни о войне и о Победе, читали стихи о бессмертном подвиге защитников Отечества. Трогательные четверостишия - как самые искренние пожелания.
Кульминация концерта - Майский вальс. Этим красивым действом воспитанники детского сада почтили память всех участников Великой Отечественной войны, ведь именно вальс был главным танцем Победы.
В День Победы каждый из нас особенно ярко чувствует гордость за свою историю. Мы, взрослые, всегда будем рассказывать об этом маленьким гражданам нашей страны. Для Беларуси эта дата наполнена особым смыслом. Священная память и огромная благодарность за мирное небо.
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