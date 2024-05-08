Ребята одного из детских садов Минска накануне 9 Мая читали стихи, исполняли песни и рисовали Победу

Воспитать патриотов можем только мы! Сегодня подвиг наших героев чтят и маленькие белорусы. Ребята одного из детских садов Минска читали стихи, исполняли песни о войне и Родине, рисовали Победу. Да, пока, быть может, всего и не понимают, но уже с раннего возраста больше узнают о стране и истории. Подробности у Ольги Давидович.

Нарисовать Великую Победу для самых маленьких граждан нашей страны - серьезная задача. Без помощи взрослых многим, конечно, пока не справиться. Надо рассказать, объяснить, вспомнить. И здесь на стендах - истории из жизни, истории семей, связь поколений.

Искренние и яркие рисунки наполнены добротой и уважением к подвигу ветеранов, которые стали символом мужества и отваги для многих поколений. Салют, солнечное небо, белые голуби, цветы, объятия при долгожданной встрече - это все Победа глазами детей.





День Победы - это особенный праздник для нашей страны. Дети

Это праздник, в который надо ходить к памятникам и вспоминать солдат, которые воевали за нашу Беларусь. Дети

Мы с благодарностью вспоминаем наших воинов-защитников. Дети

О войне сегодняшние дети судят, к счастью, по рассказам взрослых, по встречам с ветеранами, по книгам и кинофильмам, по урокам мужества. Для самых маленьких - тематические раскраски. Для детей постарше - уже настоящие лекции.





Самое увлекательное для дошкольников - сюжетно-ролевые игры. Корабль, капитан, матросы и, конечно же, кок. Дети с энтузиазмом входят в новые для них роли. И параллельно слушают рассказ о подвигах моряков. Все это - часть большой работы по воспитанию патриотизма, формированию чувства гордости за свой народ, уважения к защитникам нашей Родины.

Воспитывая любовь к своей семье, своему родному краю, воспитывая любовь к своей Родине, мы уже с самого раннего возраста, с дошкольного возраста, закладываем нашим ребятам основы гражданско-патриотической культуры поведения, чтобы они в будущем с уважением относились к памятным местам, мемориальным комплексам, которые рассказывают о событиях в годы Великой Отечественной войны. Любовь Терещенко, заведующая детским садом № 87 г. Минска

Юное поколение уже знает историю своей страны, ребята постарше легко отвечают на вопросы, рассказывают о памятных местах и датах.

На занятиях с детками мы рассказываем о важности и ценности жизни и мирного неба над головой. Елена Кочеровская, воспитатель дошкольного образования детского сада № 87 г. Минска

К этому дню дети и воспитатели готовились не один день. Ведь главное мероприятие - праздничный концерт. На сцене - старшая группа. Зрители - младшая.





Ребята пели песни о войне и о Победе, читали стихи о бессмертном подвиге защитников Отечества. Трогательные четверостишия - как самые искренние пожелания.

Кульминация концерта - Майский вальс. Этим красивым действом воспитанники детского сада почтили память всех участников Великой Отечественной войны, ведь именно вальс был главным танцем Победы.