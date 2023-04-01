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Речь Лукашенко вызвала резонанс в социальных сетях

Послание Президента транслировали на YouTube-каналах и в социальных сетях. Как всегда, речь главы государства вызвала резонанс. Вот реакция некоторых пользователей(подробности в видео).


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