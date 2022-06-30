3.72 BYN
"Речень" - когда на предприятии очень комфортно и людям, и животным
Основа политики Беларуси - люди. Социальное государство - это уже наш бренд. В стране строятся новые школы, поликлиники, модернизируются предприятия. И каждый раз эту планку мы поднимаем сами для себя, создавая еще более современные и технологичные объекты.
Один из таких - животноводческий комплекс "Речень". Тот случай, когда на предприятии очень комфортно даже животным. Чего стоит спецмашина для телят с кондиционером и трапом.
Но самое главное, чтобы мы, белорусы, научились подобные проекты замечать и гордиться ими. О том, какими могут быть сейчас современные фермы, в проекте "Любите свое!".