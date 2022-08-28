Речицадрев - безотходное производство до последней щепки

Каждое из предприятий отрасли нашло свой выход из текущей санкционной ситуации: кто-то открывает новые рынки, кто-то наращивает присутствие в России, а кто-то начинает выпускать импортозамещающую продукцию, чтобы закрыть внутренние потребности. Да, не у всех такая перестройка проходит гладко, нужно время, но раскачиваться долго не стоит. Ведь задача поставлена общая для всех: подытожить 2022-й с показателями не ниже прошлогодних.

Чем сейчас живет деревообработка, мы решили изучить на примере одного предприятия. Антон Малюта отправился в Речицу и убедился: работать эффективно можно даже не в самых простых условиях.

В первую очередь используем все шансы, которые даются в нынешних условиях для того, чтобы клиент, которого мы нашли, полноценно с ним отработали, увидели потенциал, услышали, что он хочет, и построили работу так, от нас не ушел.

Наш визит на "Речицадрев" начинаем со знакомства с директором Дмитрием Бутковским. Главной фишкой предприятия он называет замкнутый и безотходный цикл производства. Это позволяет зарабатывать буквально на всем. Большинство клиентов - за рубежом. Ориентация на экспорт в силе, несмотря ни на какие ограничения. Однако санкции заставили более тщательно заняться вопросами импортозамещения.





Это стружечный барабан. Вы видите 66 ножей, раньше они приходили из Европы, но на данный момент мы стремимся к импортозамещению, более тесно начинаем работать с Российской Федерацией, уже сделали несколько контрактов, на поставку пробной партии режущего инструмента. Виталий Шевченок, ведущий технолог производства ДСП ОАО "Речицадрев"

Россия сегодня остается основным торговым партнером. Там удалось нарастить свое присутствие за счет открытия новых регионов. Причем часто партнеры сами проявляют интерес и приезжают целыми делегациями знакомиться с работой предприятия. Но только на одном направлении, конечно, не останавливаются.

В марте-апреле мы делали первые попытки проработки рынков дальней дуги, Ближнего Востока - с кем никогда не работали, и это привело к своим плодам. Для нас актуальны страны Ближнего Востока, потому что там лесов мало и продукции с деревообработкой. Буквально полмесяца назад начали плотно прорабатывать африканский континент.

На "Речицадреве" тщательно просчитывают экономику поставок. Да, от проблем с логистикой никуда не деться, но и в минус уходить нельзя. Клиентам предлагают товар с высокой добавленной стоимостью. Поэтому большую часть древесных плит здесь ламинируют своей же пленкой и продают на экспорт.

Для плиты ЛДСП применяется упаковка опять же белорусского производства, если берем ПЭТ-ленту, то это Могилев, уголок и картон - это наше же светлогорское ЦКК - все здесь белорусское, поэтому мы все получаем и изготавливаем хорошую добавленную стоимость. ДСП и ламинат на первом месте в списке востребованной продукции, далее идет фанера. У производства своя специфика - по большей части это ручной труд. Оттого продукт на всех этапах под пристальным контролем. И это ценят клиенты, а еще за то, что на предприятии готовы подстроиться под любые запросы и сделать заказ даже по "неформатным" размерам. Новых покупателей уже нашли в Турции и Грузии. Но и это еще не все, на чем здесь зарабатывают. Игорь Журков, начальник производства ДСП ОАО "Речицадрев"

При шлифовании фанеры образуется древесная пыль, ее мы не выбрасываем, а используем для производства топливных брикетов, для производства не используем никакие связующие - это только пыль. Берем березовую и ольховую пыль, которая под воздействием вакуума прессуется и получается такой брикетик, они очень удобны при использовании: при топке камина, также их используют при изготовлении шашлыков - наша продукция пользуется огромным спросом как на российском рынке, так и на Азербайджан отправляем, в Грузию, сейчас ведутся переговоры с европейскими странами. Галина Кохнович, начальник фанерного производства ОАО "Речицадрев"





А вот покупателей из Казахстана заинтересовала речицкая мебель. Да, ее объемы производства не велики, но особенно сейчас важен любой вклад в общую копилку предприятия. Конечно, продукцию реализуют не только за рубежом. Сеть фирменных магазинов внутри страны совсем небольшая, поэтому стали заходить через популярные интернет-площадки. Там присутствуют наравне со всемирно известными брендами.

На сегодняшний день, конкуренция жесткая, но основным нашим преимуществом является собственное плитное производство, плита ЛДСП и ДСП производится буквально здесь, пару сотен метров от нас, оборудование у нас довольно современное, есть все для того, чтобы конкурировать на этом рынке. Максим Олесевич, начальник мебельного цеха ОАО "Речицадрев"

Зачастую искать резервы стоит именно на внутреннем рынке. 5 лет назад в Речице освоили выпуск синтетических смол – большую часть использовали в своем производстве, а остатки продавали в Украину. Под новые условия подстроились быстро - теперь снабжают ценным компонентом белорусских коллег по отрасли.





На данный момент на наших смолах работает "Гомельдрев", порядком двух месяцев назад мы успешно внедрили смолы на "Витебскдрев", сейчас ведется работа с "Борисовдревом" по внедрению наших смол у них на предприятии.

Быть гибкими - вот чему учит нынешнее экономическое время. Ситуация меняется каждый день - закрываются рынки, появляются дополнительные проблемы с логистикой, но в то же время освобождаются и новые ниши. На "Речицадреве" готовы реагировать оперативно. Ведь за цифрами в бизнес-плане - благосостояние целого коллектива почти в полторы тысячи человек.