Речицадрев: география поставок - более 20 стран

Всю жизнь работаю в мебельном цехе, всю жизнь на одних станках, всю жизнь с мужиками. Тяжело, но я к этой работе привыкла. Я довольна. Довольна нашим начальством, мастерами, люди хорошие работают, зарплата нормальная, меня устраивает

90% продукции Речицкого деревоперерабатывающего предприятия отправляется на экспорт. Это старейшее предприятие в стране приближается к своему 120-летию. Продукция экспортируется как в страны ЕС, так и ЕврАзЭС. География зарубежных поставок в настоящее время насчитывает более 20 стран. Неудивительно, что многие сотрудники здесь работают всю жизнь - устраивает и зарплата, и социальная поддержка.



Валентина Кирченко, оператор автоматических и полуавтоматических линий ОАО "Речицадрев"

