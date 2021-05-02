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Речицадрев: география поставок - более 20 стран
Всю жизнь работаю в мебельном цехе, всю жизнь на одних станках, всю жизнь с мужиками. Тяжело, но я к этой работе привыкла. Я довольна. Довольна нашим начальством, мастерами, люди хорошие работают, зарплата нормальная, меня устраивает
О том, чем еще живет Речицкий район, расскажем завтра в итоговой передаче недели "Главный эфир". Смотрите в воскресенье в 9 вечера.
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