Редчайший лишайник, встречающийся лишь в 20 точках Земли, найден в Беларуси

Природная копилка Беларуси пополнилась редчайшим экземпляром. Уникальный лишайник, который ранее встречался лишь в 20 точках Земли, впервые обнаружен на нашей территории.

Редчайший и новый для Беларуси вид лишайника обнаружили ученые Института экспериментальной ботаники Национальной академии наук. Уникальную находку зафиксировали во время полевых исследований в Республиканском биологическом заказнике "Буда-Кошелевский". Раритет обнаружили в дубраве на смоле европейской ели. Ученые насчитали около 400 плодовых тел, что делает белорусскую популяцию одной из крупнейших в мире.

Александр Яцына, ведущий научный сотрудник лаборатории микологии Института экспериментальной ботаники НАН Беларуси:

"Мы обнаружили новый вид для Беларуси - Xenotecopsis origona. Это виды, которые содержат и лишайники, и нелихенизированные грибы, и грибы, которые растут на лишайниках. Субстрат, где он был обнаружен, - это ель, фитоценоз, дубрава кисличная, на смоле. На выделениях сосны образуется черно-коричневый, винно-коричневый субстрат, на котором располагаются вот такие, в виде гвоздиков, апотеции. Обратите внимание: это ножка, это собственно сама апотеция".

На планете известно всего около 20 мест обитания этого вида - ранее его находили в США, Испании, Швейцарии, странах Балтии. Около пяти лет назад данный лишайник был внесен в Красный список Международного союза охраны природы как уязвимый вид.

Внимание ученых во время экспедиции также было сосредоточено на изучении новых форм грибов и миксомицетов - организмов, имеющих высокую научную и практическую значимость.

Евгений Мороз, научный сотрудник лаборатории микологии Института экспериментальной ботаники НАН Беларуси:

"Организмы, которые мы исследуем, в частности, мы можем взять эти же лишайники, являются биоиндикаторными видами, то есть на основании их исследований мы можем проследить, насколько загрязнена территория, какими металлами. По миксомицетам интересное сейчас направление: их используют в строительстве, биоинженерии, в сферах создания лекарств".

Сегодня институт работает над масштабными проектами по сохранению биоразнообразия, мониторингу состояния лесных экосистем и поиску ценных природных ресурсов. Каждая такая экспедиция - вклад в фундаментальную науку и сбережение национального достояния страны.

Дмитрий Груммо, директор Института экспериментальной ботаники НАН Беларуси:

"Мы сейчас создали первую на пространстве СНГ цифровую карту растительности. Это карта, которая использует данные дистанционного зондирования, искусственного интеллекта. Мы ее создали в цифре, масштаб примерно 1 к 100 тысячам, то есть в одном сантиметре километр. Это единственная страна в СНГ, которая такой проект сделала. И, наверное, сейчас мы этим самым создали самый мощный центр компетенции в СНГ".

Подобные открытия - не просто новые строчки в научных отчетах. Они наглядно показывают: белорусская природа - бесценная кладезь редчайших организмов, ценность которых для мировой науки с каждым годом только растет.