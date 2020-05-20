Редкие однолетники на даче

Главный вопрос дачника весной: что бы еще посадить. Участок хоть и не резиновый, но место для клумбы-другой найдет каждая хозяйка. В прошлом сезоне "Дача" гостила у цветочного фермера Екатерины Коренюгиной недалеко от Минска. И тогдавыбрали несколько растений, которые обязательно надо посадить весной. Например, маттиоллу.







Махровая маттиола может вырасти из того же пакетика, что и немахровая. На всех пакетиках и фотографиях она махровая. Но процент махровости/немахровости никто не может точно угадать никогда. Сколько ее будет махровой. А сколько немахровой. В этот раз нам повезло. Белой больше всего получилось махровой.



Ароматные цветочки маттиолы знакомы многим. Не зря это растение называют ночной фиалкой. Обычно ее сажают около беседки или зоны отдыха, чтобы вечером наслаждаться дивным ароматом.Сорт называется Apple blossom, "яблоневый цвет". Выглядит, как цветочек яблони. Действительно, напоминает нам весну и цветение яблонь.



Маттиола двурогая Apple blossom - однолетнее растение с большими двойными цветками, близко расположенными на стеблях. Вырастает до 60-70 см.





Как ухаживать за маттиолой

Маттиола долго всходит. А потом, когда входит в силу, то нет никаких особых правил. Но она из семейства капустных. Поэтому ее очень любят бабочки и гусеницы. Надо обработать чем-то от этих насекомых,и она будет радовать цветением.

И самое главное, маттиола - холодостойкая красотка.Она не любит сильной жары. Поэтому если лето жаркое и сухое (воду она очень любит), стебли будут намного короче, в высоту она не вытянется.

Поэтому самые солнечные уголки участка оставьте для циннии. Она как раз обожает свет, да поярче.

Как выращиватьциннию

Высеваем в грунт под спанбонд. Потому что у циннии очень крупные семена. Она всходит на 4-5 день. Смысла ее выращивать с апреля в контейнерах нет.

Если рассада перерастет - пиши пропало. Цинния начнет болеть, опадать. Поэтому можносеятьсемена сразу в грунт. Обычно в начале мая, когда минуют повторные заморозки. Главное, выбрать правильные семена. Их нужно обязательно перебрать.

Если выбираем тонкие длинные с выемкой, это будет махровая цинния с пышной, многослойнойюбочкой.

Если выбираем широкиеи плоские- вырастет немахровая, как простая ромашка.

Нигелла, или чернушка

Не путайте их с васильками. Флористы обожают их за нежный голубой цвет. В природе такой редко встретишь.Она очень долго всходит -примерно 3 недели. Потом хорошо растет. Акоробочки, которыеобразуются после того, как отцветают цветы, можно засушить и использовать в сухих букетах.В каждой такой коробочке семечек почти на целую клумбу нигеллы.

Нигелла не любит пересадок, поэтому ее лучше сажать сразу на место вместе сгоризонтальной подвязкой. Можно натянуть сетку или 2 веревки, чтобы ее поддерживать. Потому что она очень-очень кустится иочень падучая.

С многолетними растениями, конечно, забот гораздо меньше, чем с однолетниками. Но ради красивогоцветника не жалко ни сил, ни времени.

Флокс Друманда