Редкие породы деревьев и кустов выращивают в Cтародорожском питомнике

Десятки пород редких деревьев и кустов - на площади в 20 гектаров. В Стародорожском питомнике выращивают 6 видов декоративных туй, среди которых шарообразные, вересковые и салатные, а также редкие кипарисы, голубые ели и даже бук. Непривычные для нашей страны деревья и кусты хорошо приспособились к нашим условиям. Выращивание их по закрытой корневой системе гарантирует почти 100-процентную приживаемость саженцев.



Кроме декоративных растений, в питомнике разводят ель, сосну, лиственницу, клен и березу для лесных посадок. За прошедший год на восстановление лесных массивов области специалисты хозяйства вырастили почти 14 миллионов деревьев.



