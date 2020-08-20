3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Редкие породы деревьев и кустов выращивают в Cтародорожском питомнике
Десятки пород редких деревьев и кустов - на площади в 20 гектаров. В Стародорожском питомнике выращивают 6 видов декоративных туй, среди которых шарообразные, вересковые и салатные, а также редкие кипарисы, голубые ели и даже бук. Непривычные для нашей страны деревья и кусты хорошо приспособились к нашим условиям. Выращивание их по закрытой корневой системе гарантирует почти 100-процентную приживаемость саженцев.
Кроме декоративных растений, в питомнике разводят ель, сосну, лиственницу, клен и березу для лесных посадок. За прошедший год на восстановление лесных массивов области специалисты хозяйства вырастили почти 14 миллионов деревьев.
Президент
Все
Александр Лукашенко помиловал 31 осужденного за преступления экстремистской направленности
Президент Беларуси поздравил Дональда Трампа с победой на президентских выборах в США
Про какой "должок" председателя Мингорисполкома вспомнил Лукашенко
Лукашенко заявил, что в мире все больше начинают говорить о социализме
Политика
Все
Общество
Все
7 Ноября в Беларуси стал праздником новостроек и доброй традицией созидания
Невероятный спортивный накал на чемпионате по колке дров среди СМИ
БСЖ Белтелерадиокомпании и МЧС помогли убрать территорию приюта для собак "Долина трех китов"
Страны СНГ разработают проект концепции военного сотрудничества до 2030 года
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов