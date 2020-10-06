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Редкий белый бриллиант весом 102 карата продан на аукционе "Сотбис" почти за 16 миллионов долларов

По словам экспертов, отдан практически даром: для такого редкого камня это очень низкая цена. Дело в том, что впервые камень продавали без резервной цены, то есть, минимальной стоимости, которую продавец готов был выручить за лот. Для примера: два года назад за похожий бриллиант на торгах выручили более 30 миллионов долларов. К слову, лишь 7 камней такой чистоты и весом более 100 карат когда-либо продавались на аукционах.

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