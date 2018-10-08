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Редкий для лесов Европы золотистый боровик обнаружен в Малоритском районе
Целую поляну нетипичных грибов нашла семья из Бреста. Они же и показали находку специалистам Полесского аграрно-экологического института НАН Беларуси. Брестские ученые определили вид гриба, а также отправили пробу в столичную лабораторию микологии Института экспериментальной ботаники.
Золотистый боровик съедобен и безопасен. Ученые предполагают, что споры редчайшего в Европе вида занесены ветром или в результате грузоперевозок.
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