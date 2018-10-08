Редкий для лесов Европы золотистый боровик обнаружен в Малоритском районе

Целую поляну нетипичных грибов нашла семья из Бреста. Они же и показали находку специалистам Полесского аграрно-экологического института НАН Беларуси. Брестские ученые определили вид гриба, а также отправили пробу в столичную лабораторию микологии Института экспериментальной ботаники.