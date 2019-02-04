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Редкий вид морской утки появился в Минске
Морянку можно увидеть на незамерзших участках Свислочи между дамбой Комсомольского озера и Дворцом спорта. Птица не боится людей, облюбовала водоем и сейчас активно ныряет на дно в поисках еды.
Максим Немчинов, специалист по природоохранным вопросам ОО "Ахова птушак Бацькаўшчыны": "У нее есть здесь доступный корм в виде моллюсков, за которыми она ныряет. И вполне успешно она сможет перезимовать. Но, скорее всего, что с наступлением гнездового сезона она двинется севернее. И вернется в привычный ареал. Это наиболее вероятное истечение события".
В основном морянку можно встретить на Балтийском море. А вот в Минске птица появилась во второй раз. Раньше в столице ее видели три года назад.
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