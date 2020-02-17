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Редкий вид утки впервые заметили в столице

Эта редкая птица впервые пожаловала в столицу. В Минске заметили красноносого нырка. Сначала его наблюдали на Минском море, а сейчас самец утки плавает в центре - в Свислочи рядом с дамбой Комсомольского озера. Этот вид более распространен в Южной Европе. А в нашу страну такие пернатые до сих пор не залетали.
Красноносого нырка заметили во время "зимней переписи водоплавающих птиц".

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