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Редкий вид змеи нашли в Беларуси. Медянка поселилась в Брестской области

Самая таинственная змея Европы поселилась в Беларуси. Логово медянки нашли в заброшенной ракетной части Брестской области. Таинственной эту змею ученые прозвали за ее скрытность. Вид очень редкий - загадкой остается продолжительность жизни особи. Для человека рептилия не опасна - она не ядовитая. За последние 30 лет в Беларуси ученые обнаружили только четыре таких змеи. Сейчас специалисты нашли около 30 взрослых медянок.

Теперь ученые делают все, чтобы сохранить редкий вид. Место, где нашли логово медянок, собираются сделать заказником.

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