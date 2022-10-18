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Редкое мозаичное панно IV века обнаружили археологи в Сирии
Хорошо сохранившееся мозаичное панно, датируемое IV веком, было обнаружено в жилом пригороде города Аль-Растан в сирийской провинции Хомс. Об этом пишет БелТА.
Отмечается, что длина панно составляет 20 м, а ширина - 6 м. По словам археологов, более 90% деталей панно оказались неповрежденными.
Руководитель отдела раскопок и археологических исследований Главного управления древностей и музеев Сирии Хуммам Саад назвал его "самым полным и редким" мозаичным панно, обнаруженным в Сирии. Он отметил, что реликвия с точностью до мельчайших деталей передает сцену с участием амазонок, водного божества и нимф из греческой мифологии, а также демонстрирует имена царей, которые участвовали в легендарной Троянской войне.
Директор отдела археологии Хомса Хуссам Хэмиш подтвердил, что панно было найдено в очень хорошем состоянии и имеет "всемирное значение" с точки зрения мастерства и изображенного древнего зрелища.
Также уточняется, что в Аль-Растане были обнаружены еще восемь мозаичных панно. Раскопки в регионе продолжаются.
Фото СИНЬХУА
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