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Редкую книгу подарили парку истории в деревне Сула

Более 300 страниц уникальных чертежей и революционных инженерных проектов. Первоиздание "Великого искусства артиллерии" стало достоянием парка истории "Сула". Работу известного белоруса - основателя мировой ракетной баллистики и космонавтики - Казимира Семеновича привезли в нашу страну из Лондона. Трактат был издан 400 лет назад. Книга стала одной из самых главных научных работ по артиллерии и пиротехнике (подробности в видео).

Книгу доставили в нашу страну в рамках акции "Беларусь возвращает свое". Еще один экземпляр хранится в Национальной библиотеке. Также в парке планируют в течение месяца знакомить гостей с работами и жизнью Казимира Семеновича.

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