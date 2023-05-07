Редкую книгу подарили парку истории в деревне Сула

Более 300 страниц уникальных чертежей и революционных инженерных проектов. Первоиздание "Великого искусства артиллерии" стало достоянием парка истории "Сула". Работу известного белоруса - основателя мировой ракетной баллистики и космонавтики - Казимира Семеновича привезли в нашу страну из Лондона. Трактат был издан 400 лет назад. Книга стала одной из самых главных научных работ по артиллерии и пиротехнике (подробности в видео).