Особое внимание во время референдума 27 февраля будет уделено санитарно-эпидемиологическим требованиям

Беларусь на пороге глобальных преобразований. 27 февраля на избирательных участках нашей страны мы решим, как будет развиваться странадальше.



Референдум - один из элементов прямой демократии, где каждый гражданин имеет возможность высказать свое мнение. Особое внимание во время электоральной компании санитарно-эпидемиологическим требованиям. Перечень рекомендацийпрорабатывается совместно с Минздравом.



Подготовка к референдуму проходит абсолютно открыто и прозрачно. К мониторингу приступила миссия наблюдателей от СНГ. Глава ЦИК Игорь Карпенко уже вручил первые аккредитационные удостоверения международных наблюдателей. Предполагается, что в работе миссии примет участие около 120 наблюдателей от СНГ.