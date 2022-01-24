3.66 BYN
Референдум по Конституции пройдет 27 февраля 2022 года - впереди много организационной работы
Беларусь выбирает развитие своим путем. И конституционная реформа проявила истинные ценности белорусов - они в духовности, в нашей истории, в стабильном развитии и заботе о каждом человеке.
Впереди у экспертов анализ поступивших предложений и подготовка к референдуму. К слову, областные комиссии по проведению референдума уже сформированы, на днях такие утвердят и в районах.
На фоне организационных мероприятий интерес белорусов к поправкам не утихает. Юлия Рубцова расскажет, о чем продолжают дискуссию.Впереди77-я мирная весна.Страна выстояла в тяжелые послевоенные, залитая кровью, разграбленная и полуразрушенная, ради каждого третьего, кто остался на той войне. Ради нас, будущих поколений, кому жить в суверенной.Мы помним героическую защиту Брестской крепости, помним о сожженных жителях Хатыни.
Для Беларуси это не просто история, это урок прошлого, который мы усвоили сполна. Сегодня, когда живых свидетелей фашистской жестокости остается все меньше, во главе угла сохранение исторической правды. В ней сила нашего народа - это посыл для будущих поколений, который мы закладываем в Основной закон страны.
Ответ всем, кто пытался переписать, исковеркать факты - государство сделает все, чтобы наши дети знали, какова цена независимости. Это предусматривает 15-я статья проекта Конституции. И это одна из тех новаций, о которой экспертам долго спорить не пришлось.
Этот документ эксперты уже назвали самым народным в истории государства. Общественное обсуждение собрало около 9 тысяч мнений. Многие из них уточняют или дополняют предложенные к рассмотрению изменения, а вот концептуально народ поддержал. Курс выбран верный - Основной закон отражает требования времени и защищает ценности.
Хоть официально сбор мнений завершен, всебелорусский диалог не прекращается.
На эволюционном пути перемен появится новый орган управления - народный. Высокий интерес к его работе у людей остается даже после трех недель общения со спикерами.
До референдума, где людям предложат ответить на один единственный вопрос: "Принимаете ли Вы изменения и дополнения Конституции Республики Беларусь?", остается чуть больше месяца.
Впереди много организационной работы. Уже сегодня в областных центрах образованы комиссии по проведению этого политического события. На днях такие появятся и районах. В Гомельской области уже посчитали, что всего будет сформировано около тысячи избирательных участков. Развернут и надомное голосование.
Проголосовать за поправки в Конституцию можно будет и досрочно - не раньше чем за 5 дней до республиканского референдума
Основной день голосования назначен на 27 февраля. Ожидается, что в эти дни в стране будут работать и международные наблюдатели. Несмотря на то что обязательства у нас есть только перед странами СНГ, уже шла речь о том, чтобы организовать и представительство ШОС.
