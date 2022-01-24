Референдум по Конституции пройдет 27 февраля 2022 года - впереди много организационной работы





Ответ всем, кто пытался переписать, исковеркать факты - государство сделает все, чтобы наши дети знали, какова цена независимости. Это предусматривает 15-я статья проекта Конституции. И это одна из тех новаций, о которой экспертам долго спорить не пришлось.



Этот документ эксперты уже назвали самым народным в истории государства. Общественное обсуждение собрало около 9 тысяч мнений. Многие из них уточняют или дополняют предложенные к рассмотрению изменения, а вот концептуально народ поддержал. Курс выбран верный - Основной закон отражает требования времени и защищает ценности.



Хоть официально сбор мнений завершен, всебелорусский диалог не прекращается.



На эволюционном пути перемен появится новый орган управления - народный. Высокий интерес к его работе у людей остается даже после трех недель общения со спикерами.



До референдума, где людям предложат ответить на один единственный вопрос: "Принимаете ли Вы изменения и дополнения Конституции Республики Беларусь?", остается чуть больше месяца.



Впереди много организационной работы. Уже сегодня в областных центрах образованы комиссии по проведению этого политического события. На днях такие появятся и районах. В Гомельской области уже посчитали, что всего будет сформировано около тысячи избирательных участков. Развернут и надомное голосование.



