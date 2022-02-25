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Референдуму по изменениям в Конституцию Беларуси посвящен выпуск проекта "В режиме правды"

Главному политическому событию - референдуму - посвящен новый выпуск проекта "В режиме правды".

Все выпуски проекта здесь

25 февраля очередную порцию фейков развенчают люди из народа, приводя в пример исключительно факты. Какие решения коллективно принял белорусский народ за историю независимости? И почему 27 февраля - день каждого гражданина своей страны?

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