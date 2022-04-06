Реформирование системы ЖКХ направлено на доступные и качественные услуги для каждого белоруса

Доступные и качественные услуги для каждого белоруса - на это нацелено реформирование системы ЖКХ, которое стартовало в стране еще в прошлую пятилетку. Разделили функции заказчиков и исполнителей - усилили контроль качества работ. Новые положения заложили и в очередном программном документе «Комфортное жилье и благоприятная среда». Сделано немало, однако нарекания все равно есть. И их хватает. Поэтому концентрацию внимания к отрасли не снижает глава государства - накануне во время совещания по проблемным вопросам Александр Лукашенко еще раз подчеркнул: основным критерием эффективности работы системы ЖКХ является оценка рядового потребителя. О ней в репортаже Юлии Рубцовой.

Отрасль ЖКХ, пожалуй, одна из немногих, где принципы работы не успевают "заржаветь" - новшества внедряют с завидной частотой, пробуют, экспериментируют.



Масштабную реформу запустили с 2015-го. Очевидный плюс, который ощутили сразу - в разделении полномочий между заказчиком и исполнителем.

Когда делает и принимает работу не одно и то же лицо, а разные организации, факты формализма отчасти удалось исключить. Не везде. Мягко говоря, недочеты нет-нет, да всплывают. Даже в новостройках.

Новоселы 3 года восстанавливают инженерные коммуникации





Вот этим домам в Мачулищах 3 года. Все это время пытаются наладить работу канализации.





Это было в момент, когда останавливалась КНС, большая нагрузка в выходные. Люди обращались с жалобами, что поднимается вода в санприборах. Это проблема с того момента, как сдались дома в эксплуатацию. Наталья Адасько, председатель правления ЖСПК "Аэродром" г. п. Мачулищи





Такое количество специалистов на объекте неспроста - установить второй насос, который предусмотрен проектом, решили после обращения жильцов в госконтроль.





Мы перешли с декабря на трехразовый осмотр насосной станции. Сейчас монтируем насос с широким патрубком, чтобы посторонние предметы большего диаметра, которые попадают в насос, он мог пропускать. Дмитрий Дрозд, директор водоканала Минского района





Подобные сюрпризы не редкость и в жилфонде старой застройки. Проведение капремонтов - отдельная тема: нарушение сроков, невыполнение всего, что учтено в проектно-сметной документации. Выявляются и факты, когда работа выполнена лишь на бумаге.









КГК установлено, что работники строительной фирмы по указанию директора не соблюдали технологию: вместо двух новых слоев кровельного материала укладывали один поверх старого, использовались дешевые материалы, непредусмотренные сметной документацией. Валерий Щербун, замначальника УДФР КГК Беларуси по Минской области и г. Минску





Необоснованно из бюджета расходовано 20 тысяч рублей - в отношении руководителя завели сразу три уголовных дела.





Сети в центре Минска меняют с прошлого межсезонья

А есть и другие примеры, когда и на бумаге все хорошо, и по факту работы выполняются, но о комфорте жильцы забывают надолго. Находясь в этом дворе, люди точно думают не об эстетике - скорее, о безопасности и банальном наведении порядка - сделают это сразу, как с газонов уедет спецтехника.

В центре Минска по улице Золотая Горка неприглядную картину жильцы видят с конца лета прошлого года. Причина, хоть и объективная - замене подлежит несколько километров тепломагистрали, поражают сроки! Восстановить благоустройство специалисты обещают в июле 2022-го. Хорошо, если впереди сухая весна. Как по такой дороге идти на работу в дождь - можно только представить.





Вопросы ЖКХ удерживают лидерство среди обращений





О том, что коммунальным службам еще предстоит не одна перезагрузка, говорит структура обращений - отрасль ЖКХ уверенно удерживает лидерство.

Только в феврале 2022-го на службу 115 от граждан Минской области поступило более 20 тысяч обращений. Если посмотреть на тематику, можно увидеть проблемы, которые имеются. Это электроснабжение, это качество оказания ЖКУ, отопление, состояние объектов благоустройства. Виктор Яковлев, зампредседателя КГК Беларуси по Минской области





Каждое пятое обращение в Администрацию Президента касается работы коммунальщиков. Разобраться в этом предстоит, а вот оценку работе служб давать потребителям - на это обратил внимание Президент во время совещания по проблемным вопросам в сфере ЖКХ.



Оценку давать потребителям

Капремонт и работа товариществ собственников, много внимания благоустройству и наведению порядка на земле. Не закрыт вопрос и с качеством воды, хотя за последние 3 года построено порядка 800 станций обезжелезивания.

Вот так благодаря госпрограмме "Чистая вода" проект реализовали и в Евдокимовичах. Однако построить станцию - полдела, заменили и под 2 тысячи метров сетей. Только после этого у населения появилась качественная вода.





В 2019 году станция была построена, в 2020-м введена в эксплуатацию. И как показала практика, сети были очень старые, изношенные. Пришлось эти сети поменять. Заменили порядка 1 600 м трубопроводов, и у населения появилась качественная вода. Во всем поселке. Государство вложило деньги - население должно получить качественную воду! Алексей Пудов, начальник производственно-технического отдела Могилевского водоканала





Независимо от местности - сельской или городской - качественные услуги должны быть доступны каждому. Об этом говорит и программный документ на пятилетку "Комфортное жилье и благоприятная среда". На реализацию государство тратит немалые средства - под 20 миллиардов. В ней 7 профильных подпрограмм. Отдельное место наведению порядка на земле и благоустройству.





Миллион цветов Могилеву

Впереди республиканский субботник, но многие не стали ждать команды сверху. Приступили к уборке, да и саженцы подходят. Могилевский Зеленстрой в этом году расширил площади под виолы, гиацинты, бархатцы - почти полгектара теплиц. С первым теплом украсят городские клумбы, памятники и обелиски.









В этом году первые зацветут у нас луковичные тюльпаны и гиацинты. В целом за этот сезон будет высажено более миллиона цветочной рассады. Она будет греть душу в наше тяжелое время, радовать наших жителей, и все будет хорошо. Нина Демиденко, ведущий агроном участка цветоводства КПУП "Могилевзеленстрой"





Несмотря на непростое время, очевидно, найти резервы для дальнейшего развития предстоит всей отрасли. Прежде всего - наладить обратную связь, научиться оперативно реагировать на сигналы людей без лишней бумажной волокиты.