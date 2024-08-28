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Региональное сотрудничество: что сегодня обсуждали на заседании рабочей группы, какие есть сегодня образцовые двухсторонние проекты?
Беларусь планирует нарастить поставки техники в Псковскую область. Об этом говорили сегодня на заседании рабочей группы по сотрудничеству. Партнеры готовы активнее продвигать промышленную кооперацию, например, в части взаимных поставок импортозамещающей продукции.
Точечно по каждому направлению будут говорить здесь и 29 августа. Стартует рабочий визит делегации правительства Беларуси во главе с премьер-министром, состоится и бизнес-форум. Также в этом российском регионе открылись дни Витебской области.
Что сегодня обсуждали на заседании рабочей группы, какие есть сегодня образцовые двухсторонние проекты?
Наши съемочныегруппыработают в Пскове.
Беларусь и Россия дружат регионами - и с дальними, что за Уралом или в Сибири, и, конечно, близкими. Приграничье - это особая тема. Например, от Витебской области до российского Пскова 3 часа на машине. Город молодой, в августе как раз отметили 80-летие, а вот связи с нашими областями давние. Почти с каждой есть соглашение о сотрудничестве. И это приносит хорошие плоды. Доля Беларуси во всем внешнеторговом обороте Пскова - 16 %. Есть все, чтобы эта цифра росла.
Раз в год собирается и рабочая группа, чтобы обсудить сделанное, в чем ныне есть общий интерес. От Беларуси ее возглавляет вице-премьер Петришенко. От Пскова - губернатор Ведерников. Сегодня как раз такая встреча. Сразу отметят, что много есть значимых результатов. Товарооборот уже вырос на 10 %. И это данные 1-го полугодия. Но за сухой статистикой дружба, которую не купишь.
После таких переговоров всегда появляются и новые направления. Предыдущие дали рост вдвое по поставкам нашей древесины и на 30 % по изделиям из пластмассы. Особое внимание регион уделяет и обновлению техники. Белорусские машины можно встретить в каждом уголке Пскова, скажет губернатор. При этом регион готов покупать и больше и тракторов, и автобусов, и грузовых машин.
Коммунальная линейка техники и для заготовки древесины - это тоже наши предложения. В регионе, где много леса, такие машины нужны. Сегодня их показали в деле. Простота, удобное обслуживание, высококлассный сервис и приемлемые цены. Это наши козыри в конкуренции с другими продавцами.
Мы готовы подключать и финансовые механизмы - это и лизинг, и льготное кредитование для покупки той же белорусской сельхозтехники. Помимо нее россиянам сегодня нужны и наши крепкие строительные проекты. Да, по экспорту стройматериалов мы работает давно, в этом году здесь тоже плюс - прибавка за 6 %. А вот с услугами пока в начале пути, хотя спрос на проектные бюро, где все просчитают под ключ, здесь велик.
А раз такой большой интерес, решили сразу переходить к будущим проектам. Через два часа нам уже рассказали, что мы планируем построить в Пскове в ближайшее время.
Мы предлагаем и свои лифты. Настроены участвовать и в конкурсах как по новому жилью, так и замене кабин при капремонте. И, конечно, побеждать. Значит, встречаться точно будем чаще. Тем более и логистика становится комфортней. С июня по прямому маршруту можно приехать и на поезде. Его ждали 10 лет.
Об этом и других направлениях будут говорить здесь и 29 августа. С рабочим визитом в Псковской области ждем премьер-министра Беларуси Романа Головченко. А также здесь стартуют дни Витебской области. А сегодня по итогам заседания рабочей группы подписали протокол. Процедура ежегодная и дает возможность оценить сделанное.
В протоколе поручений адресно каждому министерству и предприятию, что важно сделать в ближайшее время. Причем и указаны конкретные сроки. В основном это конец года. Бизнес настроен работать активно. Уже 29 августа обсудят детали на форуме. Соберется не менее 120 компаний из двух стран. Многие предприятия друг друга знают не первый день.
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