Региональное сотрудничество: что сегодня обсуждали на заседании рабочей группы, какие есть сегодня образцовые двухсторонние проекты?

Беларусь планирует нарастить поставки техники в Псковскую область. Об этом говорили сегодня на заседании рабочей группы по сотрудничеству. Партнеры готовы активнее продвигать промышленную кооперацию, например, в части взаимных поставок импортозамещающей продукции.

Точечно по каждому направлению будут говорить здесь и 29 августа. Стартует рабочий визит делегации правительства Беларуси во главе с премьер-министром, состоится и бизнес-форум. Также в этом российском регионе открылись дни Витебской области.

Что сегодня обсуждали на заседании рабочей группы, какие есть сегодня образцовые двухсторонние проекты?

Наши съемочныегруппыработают в Пскове.

Беларусь и Россия дружат регионами - и с дальними, что за Уралом или в Сибири, и, конечно, близкими. Приграничье - это особая тема. Например, от Витебской области до российского Пскова 3 часа на машине. Город молодой, в августе как раз отметили 80-летие, а вот связи с нашими областями давние. Почти с каждой есть соглашение о сотрудничестве. И это приносит хорошие плоды. Доля Беларуси во всем внешнеторговом обороте Пскова - 16 %. Есть все, чтобы эта цифра росла.

Раз в год собирается и рабочая группа, чтобы обсудить сделанное, в чем ныне есть общий интерес. От Беларуси ее возглавляет вице-премьер Петришенко. От Пскова - губернатор Ведерников. Сегодня как раз такая встреча. Сразу отметят, что много есть значимых результатов. Товарооборот уже вырос на 10 %. И это данные 1-го полугодия. Но за сухой статистикой дружба, которую не купишь.

После таких переговоров всегда появляются и новые направления. Предыдущие дали рост вдвое по поставкам нашей древесины и на 30 % по изделиям из пластмассы. Особое внимание регион уделяет и обновлению техники. Белорусские машины можно встретить в каждом уголке Пскова, скажет губернатор. При этом регион готов покупать и больше и тракторов, и автобусов, и грузовых машин.

Коммунальная линейка техники и для заготовки древесины - это тоже наши предложения. В регионе, где много леса, такие машины нужны. Сегодня их показали в деле. Простота, удобное обслуживание, высококлассный сервис и приемлемые цены. Это наши козыри в конкуренции с другими продавцами.

Мы готовы подключать и финансовые механизмы - это и лизинг, и льготное кредитование для покупки той же белорусской сельхозтехники. Помимо нее россиянам сегодня нужны и наши крепкие строительные проекты. Да, по экспорту стройматериалов мы работает давно, в этом году здесь тоже плюс - прибавка за 6 %. А вот с услугами пока в начале пути, хотя спрос на проектные бюро, где все просчитают под ключ, здесь велик.

А раз такой большой интерес, решили сразу переходить к будущим проектам. Через два часа нам уже рассказали, что мы планируем построить в Пскове в ближайшее время.

Мы предлагаем и свои лифты. Настроены участвовать и в конкурсах как по новому жилью, так и замене кабин при капремонте. И, конечно, побеждать. Значит, встречаться точно будем чаще. Тем более и логистика становится комфортней. С июня по прямому маршруту можно приехать и на поезде. Его ждали 10 лет.

Об этом и других направлениях будут говорить здесь и 29 августа. С рабочим визитом в Псковской области ждем премьер-министра Беларуси Романа Головченко. А также здесь стартуют дни Витебской области. А сегодня по итогам заседания рабочей группы подписали протокол. Процедура ежегодная и дает возможность оценить сделанное.