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Региональный форум "Беларусь адзіная" объединил в Минске порядка 600 участников
Региональный форум "Беларусь адзіная" объединил порядка 600 участников. В столице собрались представители общественных организаций, трудовых коллективов, идеологического актива. Каждый мог задать вопросы экспертам. Актуальных тем немало: эффективный политический строй и национальная идея, влияние частного бизнеса и роль социологических опросов.
Встреча в столице стала финальной в рамках всебелорусской акции. Региональный форум "Беларусь адзіная" стартовал 20 августа в Бресте и объединил все регионы.
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