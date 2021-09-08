Региональный форум "Беларусь адзіная" объединил в Минске порядка 600 участников

Региональный форум "Беларусь адзіная" объединил порядка 600 участников. В столице собрались представители общественных организаций, трудовых коллективов, идеологического актива. Каждый мог задать вопросы экспертам. Актуальных тем немало: эффективный политический строй и национальная идея, влияние частного бизнеса и роль социологических опросов.