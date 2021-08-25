Региональный форум "Беларусь адзіная": возможность обсудить важные вопросы с теми, кого привыкли видеть по ТВ и в интернете

Просто к нам обратились люди: вот у нас праздник, в этом году празднуем впервые, и Год народного единства – нужно провести какие-то акции во всех регионах страны. И тут опять-таки подсказали сами люди: а давайте просто приедем и поговорим.

Вадим Гигин, декан факультета философии и социальных наук БГУ