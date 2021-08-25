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Региональный форум "Беларусь адзіная": возможность обсудить важные вопросы с теми, кого привыкли видеть по ТВ и в интернете

Обстановка в мире, санкционное давление на Беларусь, а также последствия событий августа прошлого года - эти и другие актуальные темы сегодня обсуждали в Гомеле во время регионального форума "Беларусь адзіная". Актив региона встретился с ведущими экспертами в области политологии, социологии, философии и экономики. По словам кураторов форума, организовывать подобные встречи по всей стране - народная инициатива в честь Дня народного единства.



Просто к нам обратились люди: вот у нас праздник, в этом году празднуем впервые, и Год народного единства – нужно провести какие-то акции во всех регионах страны. И тут опять-таки подсказали сами люди: а давайте просто приедем и поговорим.
Вадим Гигин, декан факультета философии и социальных наук БГУ


Для регионов это уникальная возможность обсудить важные вопросы с теми, кого привыкли видеть по ТВ и в интернете. Среди самых горячих тем - грядущая конституционная реформа, взаимоотношения Беларуси с геополитическими соседями и недавний "Большой разговор с Президентом".



Мы увидели, насколько бледно выглядели британо-американские журналисты, которые повторяли один и тот же вопрос. Сегодня он уже не звучит нигде, он не актуален. Сегодня мы думаем о том, как дальше жить в новых условиях.
Жанна Чернявская, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси


До 19 сентября диалоговые мероприятия с экспертами пройдут во всех областях страны.


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