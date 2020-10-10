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Региональный молодежный форум "Беларусь - это мы"
Более 800 инициативных жителей Минской области объединил накануне региональный молодежный форум. "Социальная сфера", "Сельское хозяйство", "Экономика. Промышленность. Финансы" - работа велась сразу по нескольким секциям. Участники посетили знаковые учреждения и предприятия области. Также в рамках мероприятия в "Борисов-Арене" работала интерактивная выставка молодежных проектов. Завершился форум открытым диалогом. Во Дворце культуры в Борисове молодежь встретилась с руководством области. Там обсудили вопросы занятости, социальных проектов и грантовой поддержки молодых людей.
К слову, такой же форум прошел и в северном регионе нашей страны. Среди предложений молодежи - создать в Витебске креативную площадку, где каждый сможет проявить себя.
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