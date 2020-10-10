Региональный молодежный форум "Беларусь - это мы"

Более 800 инициативных жителей Минской области объединил накануне региональный молодежный форум. "Социальная сфера", "Сельское хозяйство", "Экономика. Промышленность. Финансы" - работа велась сразу по нескольким секциям. Участники посетили знаковые учреждения и предприятия области. Также в рамках мероприятия в "Борисов-Арене" работала интерактивная выставка молодежных проектов. Завершился форум открытым диалогом. Во Дворце культуры в Борисове молодежь встретилась с руководством области. Там обсудили вопросы занятости, социальных проектов и грантовой поддержки молодых людей.