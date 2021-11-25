Региональный цифровой форум "Государство. Бизнес. Граждане" стартовал в Витебске

Сегодня приходят на смену умные счетчики. То есть это те счетчики учета энергоресурсов (это и свет, и вода, и газ), которые позволят нам дистанционно снимать показания приборов учета, начислять платежи. Такое взаимодействие позволяет нам более тонко управлять процессами. Это экономия энергоресурсов, допустим, в части энергоснабжения и того же самого электричества.

Ольга Прудникова, замминистра энергетики Беларуси