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Региональный цифровой форум "Государство. Бизнес. Граждане" стартовал в Витебске
"Государство. Бизнес. Граждане". Региональный цифровой форум стартовал сегодня в Витебске. На диалоговой площадке встретились руководители госорганов, представители местной власти, бизнеса и ведущих ІТ-компаний Беларуси. Спикеры обсудили цифровое будущее регионов. Подробно остановились на цифровых решениях в сфере культуры - речь об информационных системах музеев, библиотек и использовании учреждениями культуры хранилища на республиканской облачной платформе. Спикеры также презентовали новые проекты для лесной, нефтехимической и энергетической отраслей. Энергосистема Беларуси - лидер по темпам цифровизации отрасли.
Сегодня приходят на смену умные счетчики. То есть это те счетчики учета энергоресурсов (это и свет, и вода, и газ), которые позволят нам дистанционно снимать показания приборов учета, начислять платежи. Такое взаимодействие позволяет нам более тонко управлять процессами. Это экономия энергоресурсов, допустим, в части энергоснабжения и того же самого электричества.
Сейчас в качестве тестовых проектов мы сделали ряд так называемых 5D-паспортов, в которых наряду с объектами недвижимости, оцифрованными полностью в 3D, еще есть правовая информация, земельная информация. Инвестору не надо выезжать на место. Он получает многомерную полностью официальную информацию об объекте.
Умных городов становится больше
Примером, когда цифра делает жизнь регионов удобнее и проще, может служить информационная платформа "Мой город", позволяющая одним кликом по дисплею мобильного телефона связаться с организациями иведомствами. Проект уже реализован в двух населенных пунктах Витебской области. "Городами в смартфоне" стали Глубокое и Полоцк.
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