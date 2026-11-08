Регионы Беларуси перенимают опыт Шклова

Современные подходы к развитию агропромышленного комплекса - тема республиканского семинара-обучения в Шкловском районе.

После масштабной модернизации работу местных предприятий проверил глава государства. По поручению Президента перед районом поставлена задача стать примером эффективного развития АПК. 8 ноября опыт перенимали руководители регионов со всей страны.

Расскажем, какие объекты были в центре внимания.

Play В Шкловском районе проходит республиканский семинар по развитию АПК Председатели райисполкомов со всей Беларуси детально изучают местный опыт, который в будущем им предстоит внедрять и тиражировать в своих регионах

От модернизации сельхоз объектов и развития новых направлений животноводства до создания опорных предприятий районного уровня. Республиканский семинар-обучение 8 ноября объединил представителей всех регионов Беларуси. Точка притяжения - Шкловский район.

Формат максимально практичный: делегации разделены на 6 групп, которые работают на ключевых локациях. Диалог предметный. На повестке не только производственные результаты агросервисов, но и существующие проблемы, а также эффективные пути их решения. Участники оценили работу модернизированного Шкловского райагросервиса и реконструированных мехмастерских в Городце.

Сергей Низовец, директор РУП "Шкловский райагросервис":

"Работает центральная ремонтная мастерская, цех сварки, работает СТО. Функционирует цех гаркомплекта, где находится обменный фонд нашей организации. Ремонтируем полностью весь спектр техники, имеющийся в Республике Беларусь. Это касается всей линейки тракторов МТЗ, вся линейка погрузчиков "АМКОДОР", ремонтируем всю линейку техники автомобильного завода МАЗ. Это огромное подспорье нашим хозяйствам. В любую горячую пору в сельском хозяйстве мы готовы подставить плечо любому хозяйству и сделать любую технику".

Владимир Махнач, гендиректор предприятия "Брестоблагросервис":

"Чтобы техника правильно и хорошо эксплуатировалась, ее нужно правильно обслуживать и ремонтировать. И не в каждом хозяйстве такие условия в принципе можно создать. Для этого и Президент, и правительство приняли решение: районные агросервисные организации должны быть, должны существовать и развиваться".

Юрий Горлов, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

"Есть действительно очень много объектов, которые в идеальном состоянии производят качественную продукцию, тем не менее каждый для себя видит, что в небольшом районном центре есть сегодня и комбикормопроизводство, и современные молочно-товарные комплексы, и мастерские. Мы же не просто показываем там наведение порядка, а именно такой современный подход для того, чтобы сегодня было и людям работать комфортно в таких условиях".

На базе предприятия по хранению удобрений изучили организацию переработки минерального сырья и доломитовой муки. Еще одной точкой стал цех по производству сухих кормов, где обсудили развитие комбикормовой отрасли.

Денис Мойзято, директор КУП "Шкловская мельница":

"Наше предприятие - действующий комбикормовый завод производственной мощностью 100 тыс. т комбикорма в год. Мы производим комбикорм для крупного рогатого скота, свиней и птиц".

Валерий Хелский, председатель Гродненского райисполкома:

"Учиться всегда полезно. Мы, когда посещаем какие-то предприятия, новые места, всегда ищем самое хорошее, что можно применить у себя. Во-первых, это ухоженность территории, ухоженность баз".

Особый акцент и на животноводстве. Участникам продемонстрировали модернизированный молочно-товарный комплекс "Говяды".

Опыт перенимали и на новой ферме по разведению племенного скота мясных пород вблизи деревни Кривель.

Такой подход позволяет наглядно продемонстрировать всю непрерывную цепочку АПК. Задача семинара - не просто ознакомление с передовым опытом. Полученные знания и готовые технологические кейсы участники должны детально проанализировать, адаптировать и успешно тиражировать в своих регионах.