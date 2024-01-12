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Регионы Беларуси знакомят россиян со своим потенциалом на выставке в Москве
В белорусском павильоне на ВДНХ в Москве проходят дни Брестской области. Этот регион стал первым, представившим масштабную экспозицию в рамках форума "Россия".
До конца января москвичи и гости российской столицы смогут по-новому открыть для себя Брестчину: более подробно узнать об истории Брестской крепости, об уникальной флоре и фауне Беловежской пущи, а также о научном и промышленном потенциале региона. Затем эстафету примет Витебская область. До 3 Июля презентации проведут все регионы Беларуси.
Дмитрий Мезенцев, Госсекретарь Союзного государства:
Сегодня открывается новая традиция - не просто российско-белорусская, а традиция подтверждения нашей совместной истории. Здесь, на легендарной выставке ВДНХ, в павильоне Беларуси, которому десятки лет, начинается презентация всех белорусских регионов. Это все упрочивает фундамент наших отношений в столь сложное время беспрецедентного давления. Но вы видите, что потенциал белорусских и российских регионов, их инновации, поиск, смекалка служат ответом на санкционное давление со стороны западных стран.
К слову, белорусский павильон на ВДНХ очень популярен у россиян. Даже установлен рекорд посещаемости - в прошлом году здесь побывали 1 млн 200 тыс. человек.
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