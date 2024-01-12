Регионы Беларуси знакомят россиян со своим потенциалом на выставке в Москве

Дмитрий Мезенцев, Госсекретарь Союзного государства:



Сегодня открывается новая традиция - не просто российско-белорусская, а традиция подтверждения нашей совместной истории. Здесь, на легендарной выставке ВДНХ, в павильоне Беларуси, которому десятки лет, начинается презентация всех белорусских регионов. Это все упрочивает фундамент наших отношений в столь сложное время беспрецедентного давления. Но вы видите, что потенциал белорусских и российских регионов, их инновации, поиск, смекалка служат ответом на санкционное давление со стороны западных стран.