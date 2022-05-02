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Регистрация на ЦТ стартовала в Беларуси

2 мая стартовала регистрация на централизованное тестирование. Подать заявку можно в личном кабинете на сайте РИКЗ - выбрать предмет и место проведения испытаний. Или же посетить пункт лично. Они будут работать с 9:00 до 19:00. Забрать пропуск абитуриентам необходимо до 1 июня.


Об изменения во вступительной кампании - 2022

По словам директора Республиканского института контроля знаний Юрия Миксюка, в самой вступительной кампании изменения коснутся двух учебных дисциплин. В интересах абитуриентов по физике и математике увеличили время испытания на 30 минут. На решение задач дается 210 минут вместо прежних 180.

Централизованное тестирование начнется 14 июня с белорусского языка. И завершится 6 июля. Самые массовые испытания - русский язык и математика - будут проходить в два дня. Рассадка предусматривается комфортная и безопасная.

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