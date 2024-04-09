Регистрация на ЦТ стартует в Беларуси, выяснили все подробности об экзамене

В Беларуси 9 апреля стартует регистрация на централизованное тестирование, сообщает БЕЛТА.

Регистрация абитуриентов для участия в централизованном тестировании пройдет с 9 по 22 апреля. Заявление можно подать, заполнив электронную форму на сайте РИКЗ или лично, посетив один из пунктов регистрации, имея при себе документ (или его копию), удостоверяющий личность, вид на жительство, удостоверение беженца или справку, выдаваемую в случае утраты (хищения) документа, удостоверяющего личность.

Абитуриент после внесения платы за прием и оформление документов для участия в ЦТ должен не позднее 22 апреля лично забрать в пункте регистрации пропуск(-а), имея при себе документ (копию документа), удостоверяющий личность. При этом абитуриент забирает пропуск(-а) в том пункте регистрации, в котором он подал заявление для участия в ЦТ при личной явке, или в том пункте регистрации, где абитуриент планирует проходить ЦТ, в случае подачи заявления для участия в ЦТ посредством системы предварительной регистрации. Важно: процесс регистрации для участия в ЦТ считается завершенным только после получения абитуриентом пропуска(-ов). Пропуск для участия в ЦТ считается зарегистрированным, если на нем стоит печать учреждения, определенного пунктом регистрации, подпись уполномоченного представителя пункта регистрации и указан регистрационный номер.

Абитуриент, зарегистрированный для участия в централизованном экзамене, проводимом в год прохождения ЦТ, по двум учебным предметам, вправе зарегистрироваться для прохождения ЦТ не более чем по одному иному учебному предмету вступительного испытания. Абитуриент, зарегистрированный для участия в централизованном экзамене, проводимом в год прохождения ЦТ, по одному учебному предмету, вправе зарегистрироваться для прохождения ЦТ не более чем по двум иным учебным предметам вступительного испытания. Абитуриенты, не зарегистрированные для участия в централизованном экзамене, проводимом в год прохождения ЦТ, вправе зарегистрироваться для прохождения ЦТ не более чем по трем учебным предметам вступительных испытаний.

В соответствии с п.12 положения о порядке организации и проведения централизованного тестирования, документы на регистрацию для участия в ЦТ могут подавать законные представители несовершеннолетних абитуриентов. Сделать это можно при предъявлении документа (копии документа), удостоверяющего личность, документа, подтверждающего статус законного представителя, а также копии документа, удостоверяющего личность абитуриента. Также подать документы могут представители абитуриентов, действующие на основании доверенности, удостоверенной нотариально или уполномоченным должностным лицом (при предъявлении документа (копии документа), удостоверяющего личность, доверенности, оформленной в порядке, установленном гражданским законодательством, а также копии документа, удостоверяющего личность абитуриента).

В 2024 году сроки проведения ЦЭ и ЦТ будут едиными

Так, 27 мая состоится ЦЭ для 11-классников по предмету по выбору и одновременно ЦТ для выпускников прошлых лет по одному из двух профильных предметов - вступительных экзаменов в вуз на выбор абитуриентов. ЦЭ для 11-классников и одновременно ЦТ для выпускников прошлых лет по белорусскому или русскому языку пройдет 30 мая (язык выбирает абитуриент). ЦТ по второму из двух профильных предметов - вступительных экзаменов в вуз на выбор абитуриентов - состоится 3 и 6 июня.

Резервными днями для прохождения ЦТ, если в основные сроки абитуриент не смог пройти испытание по уважительной, документально подтвержденной причине, определено 19 июня - можно будет пройти тест по всем предметам, 23 июня - вторая дата для сдачи испытания по русскому и белорусскому языкам, а также 21 июня - по остальным предметам, входящим в список учебных предметов для проведения ЦТ. Для прохождения ЦТ в резервные дни абитуриенты должны пройти регистрацию с 10 по 14 июня.