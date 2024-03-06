Река Сож вышла из берегов: как справляются с паводковой ситуацией жители д. Поляновки

МЧС Беларуси продолжает мониторить гидрологическую обстановку. На территории Гомельской, Брестской, Минской и Могилевской областей паводковыми водами подтоплены отдельные участки дорог. Однако жизнедеятельность населения не нарушена. По воде жителям отрезанных деревень привозят продукты, медикаменты, при необходимости доставляют врача на дом. Если понадобится отселение, людей эвакуируют в заранее подготовленные места временного пребывания. Но пока таких просьб не поступало. В Ветковском районе река Сож вышла из берегов вблизи агрогородка Старое Село и соседней деревни Поляновки.

Наталья Игнатенко на лодке отправилась в гости к "островитянам".

Жители Поляновки в шутку называют себя островитянами. Вода отрезала деревню от большой земли со всех сторон. С середины января Сож и его приток плюсуют. Четвертые сутки по 7 сантиметров.





Для местных жителей организовано водное сообщение

ОСВОД организовал водное сообщение. Принимает заявки на доставку продуктов, медикаментов, других товаров первой необходимости. Если кому-то нужно, переправляет местных жителей на противоположный берег реки.

"Нормально все. Продукты возят. Надо кому в город - завозят. Привозят обратно, в какой день тебе надо. Привезут хлопцы на моторной лодке врача сюда. И газовые баллоны сюда привозят", - рассказывает жительница деревни Татьяна Мостыка.

Семья пенсионеров Франтишевых покупками довольна. На лодке сотрудники ОСВОДа помогли добраться в Ветку до стационарного магазина. Сельчане закупились на несколько дней.

За полтора месяца 250 метров гравийной автодороги полностью ушли под воду. Глубина подтоплений местами доходит до 70 сантиметров. В другой части поселка в низине гораздо глубже.

В сезон большой воды Сож и его приток превращают луг в прямом смысле слова в заливной. Сейчас глубина воды в низине примерно метра четыре.

К большой воде люди привыкли, паники нет. Знают, что одни не останутся. Как только высохнут огороды, владельцы частных подворий вернутся к привычным весенним делам. Говорят, бывало и похуже.

Для отселения людей подготовлены места временного пребывания

Желающих эвакуироваться пока нет. Но на случай отселения уже все предусмотрено.





Определены 4 пункта приема и временного размещения населения. В каждом пункте имеется группа приема, учета населения по категориям людей, также оказание первой медпомощи. Александр Демьянцев, старший инженер Ветковского РОЧС





В целом паводковая ситуация в Беларуси оценивается как стабильная. На текущий момент во всех областях, в частности в 33 районах остаются подтопленными 170 частных жилых домов, 730 частных подворий, 53 участка автомобильных дорог, 7 автомобильных мостов, 257 хозпостроек. Евгений Барановский, официальный представитель МЧС Беларуси