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Рекомендации для водителей в аномальную жару от ГАИ Минска

В таких погодных условиях особую осторожность следует проявлять автолюбителям. Перегревание за рулем может привести к недомоганию и потере сознания во время движения. Чтобы избежать аварийности, ситуацию на дорогах контролирует столичная Госавтоинспекция. Сотрудники ГАИ интересуются о состоянии водителей, раздают им воду и флаеры с рекомендациями по правильному вождению в жару.

Особое внимание на свое физическое состояние следует обратить водителям транспортных средств пожилого возраста, а также лицам, имеющим сердечно-сосудистые заболевания. Кроме того, водителям надо учитывать и состояние дорожного полотна. Из-за высоких температур на асфальте появляется колея. Это может спровоцировать потерю управления автомобилем.

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