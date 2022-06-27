Рекомендации для водителей в аномальную жару от ГАИ Минска

В таких погодных условиях особую осторожность следует проявлять автолюбителям. Перегревание за рулем может привести к недомоганию и потере сознания во время движения. Чтобы избежать аварийности, ситуацию на дорогах контролирует столичная Госавтоинспекция. Сотрудники ГАИ интересуются о состоянии водителей, раздают им воду и флаеры с рекомендациями по правильному вождению в жару.