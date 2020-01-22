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Рекомендации посольства Беларуси в связи со вспышкой пневмонии в Ухане

В связи со вспышкой пневмонии в китайском Ухане посольство Беларуси советует избегать контактов с животными, не посещать рынки морепродуктов, не употреблять недостаточно термически обработанные продукты, а также мыть руки и носить защитную маску.

Из-за новых случаев заболевания коронавирусом на экстренное заседание собирается Всемирная организация здравоохранения. Сейчас болезнь распространяется по Юго-Восточной Азии. Медики подтвердили, что вирус передается от человека к человеку.

В аэропортах, в том числе и белорусском, усилили досмотр за рейсами, прибывающими из Поднебесной. К этому часу в КНР коронавирус нашли уже у более чем 400 человек, 9 из них скончались. Первый случай заражения новой пневмонией выявлен в США.

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