Рекомендация от доктора Терещенко: Убрать лень из рациона

Самое ценное в жизни - это здоровье! С этим согласен гость проекта "24 вопроса" Александр Терещенко, нейрохирург и ведущий передачи "Врачебные тайны плюс". В интервью-проекте он расскажет, в чем секрет здоровья и как оставаться активным до глубокой старости:

"Убрать лень из рациона и повысить уровень ответственности за завтрашний день. Самое главное правило: включай мозги при любой сомнительной ситуации".

В интервью Александр Терещенко расскажет все про белорусскую медицину: какие у нас есть достижения и недостатки, насколько востребованы наши специалисты за рубежом и что нужно сделать, чтобы поднять медицину на новый уровень.