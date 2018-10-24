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Рекомендация от доктора Терещенко: Убрать лень из рациона
Самое ценное в жизни - это здоровье! С этим согласен гость проекта "24 вопроса" Александр Терещенко, нейрохирург и ведущий передачи "Врачебные тайны плюс". В интервью-проекте он расскажет, в чем секрет здоровья и как оставаться активным до глубокой старости:
"Убрать лень из рациона и повысить уровень ответственности за завтрашний день. Самое главное правило: включай мозги при любой сомнительной ситуации".
В интервью Александр Терещенко расскажет все про белорусскую медицину: какие у нас есть достижения и недостатки, насколько востребованы наши специалисты за рубежом и что нужно сделать, чтобы поднять медицину на новый уровень.
Подробнее смотрите в проекте "24 вопроса" в четверг в 20:30 на телеканале "Беларусь 24".
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