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Реконструированный ФОК открыт в Оршанском районе
Современный ФОК получили сегодня в подарок жители агрогородка Бабиничи Оршанского района. Его возвели благодаря указу № 506. Здесь будут заниматься взрослые и дети. Оборудованы тренажерный и фитнес-залы, большая площадка для единоборств, комфортные раздевалки и тренерские. Объект возвели буквально за год. Заниматься здесь будут жители не только Бабиничей, но и Орши. От райцентра до агрогородка всего несколько километров.
Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Здесь были объединены усилия и республики, и области, и местных органов власти. Что касается 506 указа, то здесь за это время прошли очень большие преобразования буквально по всем направлениям. Это и промышленность, и новые рабочие места, социальные объекты, дома культуры, спортивные объекты.
В ФОКе будут проходить не только спортивные, но и культурно-массовые мероприятия. Для этого возведен просторный зал.
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