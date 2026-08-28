Реконструкция завершена: мост через Свислочь в центре Минска открыт для транспорта

Краткий пересказ от ИИ

Мост через Свислочь - главная магистраль в центре белорусской столицы - открыт. Сооружение отреставрировано, и по нему могут двигаться авто.

Строители в рекордные сроки (менее чем за два месяца) обновили конструкцию, заменили несущие строения. Теперь мост имеет запас прочности.

А вот пешеходам придется немного подождать. Тротуары, велодорожки и лестничные марши на финальной стадии отделки.

Без торжеств и без пафоса в самом сердце Минска открыли важнейший инфраструктурный объект. Мост через реку Свислочь восстановлен, реконструкция завершена, положен новый асфальт.

"За период ремонта удалось отремонтировать сооружение, несущие конструкции, усилить данные конструкции, усилить аркосопрягающие пролеты, устроить монолитную плиту усиления, заменить конструкции мостового полотна, построить новое железобетонное ограждение ездового полотна. Под железобетонным ограждением установлен дополнительный несущий элемент, который воспринимает нагрузку от удара автотранспорта. Данный элемент армирован углепластиковой или стеклопластиковой арматурой, которая не будет коррозировать, но несущая способность ее ни в коей мере ни ниже, чем металлической", - рассказал заместитель директора государственного предприятия "Гордорстрой" Михаил Берестевич.

"Мы взяли самых опытных, профессионалов для того, чтобы выполнять работы в ускоренном режиме. Около 70 человек трудились и день, и ночь. Работали круглые сутки для того, чтобы сделать праздник к 1 сентября. Мы старались, и все у нас получилось", - отметил директор филиала МСУ-2 ОАО "Мостострой" Сергей Рубченя.

От обелиска на площади Победы по мосту поехали первые автомобили. Трафик в центре города восстановлен.

Датчики износа конструкции, усиленное полотно и перекрытие из качественного бетона белорусского производства - мост является полноценным, современным и безопасным объектом с хорошей пропускной способностью. Впереди еще работа по восстановлению архитектурных деталей. Например, покраска балюстрад и ограждений, чтобы сохранить неповторимый стиль сооружения.

Мост полноценно открыт пока для движения автомобильного транспорта. Строители продолжают налаживать пешеходные связи, появятся новые велодорожки, зеленые зоны, а также новые лестничные спуски.