Реконструкция битвы под Сенно, выставка спецтехники - чем еще удивлял исторический фестиваль на "Линии Сталина"

На "Линии Сталина" показали эпизод одного из крупнейших боев Великой Отечественной войны - реконструкцию сражения минских милиционеров под Сенно. Мероприятие посетил и министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков. В июле 41-го в пятидесяти километрах от Витебска в бою сошлись более двух тысяч единиц техники СССР и Третьего рейха. Самое ожесточенное сражение произошло у городка Сенно. Немецкая сторона бросила на штурм объекта все резервы. После кровопролитных боев советским войскам пришлось отступить к Орше, а немцы продвинулись в сторону Витебска. Наравне с солдатами Красной армии против немецких войск до последнего боролись минские милиционеры.