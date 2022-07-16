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Реконструкция битвы под Сенно, выставка спецтехники - чем еще удивлял исторический фестиваль на "Линии Сталина"

На "Линии Сталина" показали эпизод одного из крупнейших боев Великой Отечественной войны - реконструкцию сражения минских милиционеров под Сенно. Мероприятие посетил и министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков. В июле 41-го в пятидесяти километрах от Витебска в бою сошлись более двух тысяч единиц техники СССР и Третьего рейха. Самое ожесточенное сражение произошло у городка Сенно. Немецкая сторона бросила на штурм объекта все резервы. После кровопролитных боев советским войскам пришлось отступить к Орше, а немцы продвинулись в сторону Витебска. Наравне с солдатами Красной армии против немецких войск до последнего боролись минские милиционеры.

Кроме реконструкции сражения на "Линии Сталина" гости могут увидеть выступления бойцов ОМОНа, а также кинологов. Развернута выставка спецтехники и ретроавтомобилей, работают интерактивные площадки для детей и взрослых. Незабываемые эмоции подарит поездка на танке и обзорная экскурсия на вертолете Ми-2.

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