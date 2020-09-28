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Реконструкция Музея древнебелорусской культуры НАН Беларуси
Масштабная реставрация Музея древнебелорусской культуры Национальной академии наук. Первая за 40 лет. Согласно художественной и архитектурной концепции, экспозиция будет практически новой. Кроме оригинальных предметов 16-17 веков, будут представлены и результаты научных трудов сотрудников. Ведь в музее не только сохраняют памятники истории и искусства, здесь их изучают, восстанавливают технологии изготовления и воссоздают. Елена Бормотова - о преобразовании академического музея.
Первая реконструкция за 40 лет существования
Тысяча квадратов в ремонтном антураже. Реконструкция и капитальный ремонт Музея древнебелорусской культуры в стадии художественного оформления. Залы постепенно приобретают экспозиционный вид. Впервые за историю здесь воссоздадут камин 19 века и печь 18-го.
Современные технологии в музейном деле
Реконструкция музея - это не только новые витрины. Это еще и техническое оснащение, на которое посетитель, как правило, не обращает внимания - система вентиляции, температурный и режим влажности. Благодаря этому, впервые в постоянной экспозиции появятся слуцкие пояса, которые до этого хранились в фондах. Одна из самых сложных проблем - свет в экспозиционных залах.
Нюансы хранения древних предметов
Капитальный ремонт затронет и фондохранилище. Оно получит соответствующие времени условия хранения предметов. Кстати, фонды заведения - более 30 тысяч единиц, как в Национальном художественном музее. Особых условий хранения требуют текстиль и ткани. Здесь самая большая в стране коллекция традиционного белорусского костюма. Представлены все регионы.
Что нового увидим после восстановительных работ
Параллельно с восстановлением исторических предметов идет и научная работа. Ведь даже полотно в каждом регионе было разное и по цвету, и по плотности. Ученые могут определить регион, буквально прикоснувшись к рушнику. После восстановления представят культуру разных конфессиональных групп и эпох.
Как выглядели люди эпохи бронзы? Сохранились отдельные предметы личного пользования. Костюмы реконструировали с помощью археологов. Не менее сложная ситуация и с 18 веком. Единственный источник - портреты, но они не дают представления ни о крое, ни как были сшиты костюмы. В архивах были найдены крои и реконструировали костюмы с помощью ученых. Сейчас все исследовательские материалы хранятся в музее, и при желании их можно повторить.
Как делали макияж дамы разных исторических эпох
Для демонстрации костюмов разных столетий скульптор особо изготавливал фигуры. У каждой свои черты. Даже макияж женщинам делали в соответствии с эпохой. Мейк-ап 18 века отличался яркими румянами и чуть подведенными глазами. Посетить восстановленную музейную экспозицию можно будет в следующем году.