Реконструкция Музея древнебелорусской культуры НАН Беларуси

Масштабная реставрация Музея древнебелорусской культуры Национальной академии наук. Первая за 40 лет. Согласно художественной и архитектурной концепции, экспозиция будет практически новой. Кроме оригинальных предметов 16-17 веков, будут представлены и результаты научных трудов сотрудников. Ведь в музее не только сохраняют памятники истории и искусства, здесь их изучают, восстанавливают технологии изготовления и воссоздают. Елена Бормотова - о преобразовании академического музея.





Первая реконструкция за 40 лет существования

Тысяча квадратов в ремонтном антураже. Реконструкция и капитальный ремонт Музея древнебелорусской культуры в стадии художественного оформления. Залы постепенно приобретают экспозиционный вид. Впервые за историю здесь воссоздадут камин 19 века и печь 18-го.

Современные технологии в музейном деле

Реконструкция музея - это не только новые витрины. Это еще и техническое оснащение, на которое посетитель, как правило, не обращает внимания - система вентиляции, температурный и режим влажности. Благодаря этому, впервые в постоянной экспозиции появятся слуцкие пояса, которые до этого хранились в фондах. Одна из самых сложных проблем - свет в экспозиционных залах.

Нюансы хранения древних предметов

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Капитальный ремонт затронет и фондохранилище. Оно получит соответствующие времени условия хранения предметов. Кстати, фонды заведения - более 30 тысяч единиц, как в Национальном художественном музее. Особых условий хранения требуют текстиль и ткани. Здесь самая большая в стране коллекция традиционного белорусского костюма. Представлены все регионы.

Что нового увидим после восстановительных работ

Параллельно с восстановлением исторических предметов идет и научная работа. Ведь даже полотно в каждом регионе было разное и по цвету, и по плотности. Ученые могут определить регион, буквально прикоснувшись к рушнику. После восстановления представят культуру разных конфессиональных групп и эпох.

Как выглядели люди эпохи бронзы? Сохранились отдельные предметы личного пользования. Костюмы реконструировали с помощью археологов. Не менее сложная ситуация и с 18 веком. Единственный источник - портреты, но они не дают представления ни о крое, ни как были сшиты костюмы. В архивах были найдены крои и реконструировали костюмы с помощью ученых. Сейчас все исследовательские материалы хранятся в музее, и при желании их можно повторить.

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