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Реконструкция парка имени Уго Чавеса на финише, узнали, когда откроют новую зону для отдыха
Детский городок, аттракционы и горки для зимних развлечений. В столице завершается строительство и благоустройство парка имени Уго Чавеса, что во Фрунзенском районе. На территории разместились площадки для занятий экстремальными видами спорта, велодорожка, тропа здоровья, а также площадка с качелями, рукоходом и брусьями. Активно идет и озеленение, укладывается газон на склонах вдоль дорог. Для любителей тихого отдыха оснащены места для настольных игр и пикников.
Торжественно откроют новую зону для отдыха ко Дню Независимости.
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