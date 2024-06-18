Реконструкция парка имени Уго Чавеса на финише, узнали, когда откроют новую зону для отдыха

Детский городок, аттракционы и горки для зимних развлечений. В столице завершается строительство и благоустройство парка имени Уго Чавеса, что во Фрунзенском районе. На территории разместились площадки для занятий экстремальными видами спорта, велодорожка, тропа здоровья, а также площадка с качелями, рукоходом и брусьями. Активно идет и озеленение, укладывается газон на склонах вдоль дорог. Для любителей тихого отдыха оснащены места для настольных игр и пикников.