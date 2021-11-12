Реконструкция поликлиники № 36 началась в Минске

Улучшить медобслуживание пациентов медикам помогает обновление медобъектов. В столице стартовал ремонт 36-й городской поликлиники. По плану - полная реконструкция здания - утепление фасадов, внутренняя отделка. Предусмотрена перекладка инженерных сетей и перепрофилирование некоторых помещений под кабинеты врачей для более комфортной работы медиков. Пополнит городскую поликлинику и современная техника. Здесь появятся новый рентген, ультразвуковое и физиотерапевтическое оборудование и обновленный стоматологический кабинет.



Поликлиника является интегрированной. Здесь оказывают помощь детям и взрослым. Во время реконструкции сделают два отдельных входа, чтобы разделить потоки пациентов по возрасту. Завершить капитальный ремонт планируют через год.