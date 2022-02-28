Реконструкция путепровода на проспекте Жукова началась в Минске

В столице начинается капитальный ремонт путепровода на проспекте Жукова, над железной дорогой. Подготовительные работы уже идут. В ночь на 1 марта начнется активная фаза реконструкции. Полностью перекрывать движение не планируют, встречные потоки будут перемещаться по одной половине путепровода, пока на второй будет ремонт. Также дорожники организуют временные схемы съездов с путепровода.



Следующий по проспекту путепровод над улицей Железнодорожной. Он также требует ремонта. В планах замена несущих конструкций - опор, балок и пролетов.