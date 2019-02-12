Реконструкция путепроводов на МКАД переходит на новый этап

Строители уже почти завершили разбирать пролет моста рядом с улицей Франциска Скорины. Полностью устаревшие балки планируют разобрать уже завтра. В новом варианте мост немного расширится и станет прочнее - сможет выдержать почти полстолетия эксплуатации.