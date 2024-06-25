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Реконструкция спорткомплекса "Динамо" началась в Минске - узнали о планах строителей

В Минске началась реконструкция спорткомплекса "Динамо". В планах строителей покрыть здание зеркальными белыми и синими сэндвич-панелями. А вот внутри все изменится до неузнаваемости - появится скалодром, новые залы борьбы и тренажерный. Обновлены будут и помещения для гимнастики и фехтования.

Спорткомплекс был построен более 40 лет назад. Реконструкция превратит площадку в востребованный комплекс не только для профессиональных спортсменов, но и просто любителей активного образа жизни.

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