Реконструкция стадиона "Трактор" близка к завершению. Узнали, что сделано

Основной объем работ по реконструкции стадиона "Трактор" выполнен, на объекте задействованы более 160 человек, сообщает корреспондент агентства "Минск-Новости" со ссылкой на "Минскстрой".

В ходе реконструкции проведена полная перепланировка подтрибунных помещений, обновлены покрытия на пешеходной галерее и лестницах, заменена кровля и конструктив террас, выполнено витражное остекление зоны кафе.



В центральной части трибун над комментаторскими кабинами установили защитный навес из металлоконструкций, в ближайшее время там начнется монтаж сэндвич-панелей. Внутренние штукатурные работы на стадионе выполнены на 80%, сейчас же упор - на отделочные.



Ведутся также работы по замене покрытия на самих трибунах, позже на них установят комфортабельные кресла для зрителей.



Рабочие параллельно занимаются и благоустройством территории. На объекте уже сформированы и озеленены откосы, вокруг футбольного поля укладывается асфальт, со стороны парка демонтирована входная лестница и сооружены подпорные стенки (входы теперь будут только со стороны ул. Ванеева и Национального стадиона), а также ведется мощение тротуаров и установка ограждения. На этой неделе строители приступят к обустройству парковки.

На стадионе "Трактор" после реконструкции откроют два тренировочных футбольных поля с искусственным покрытием и игровое для футбольных матчей с натуральным газоном, обновленные зоны для игроков, зрителей и СМИ. Также будет создана безбарьерная среда для лиц с ограниченными возможностями.

