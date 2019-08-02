Реконструкция уличного освещения началась в Минске

Первый этап строительных работ начался на участке проспекта от площади Независимости до улицы Козлова. Старые фонари полностью демонтируют. Опоры современных станут более ажурными, оцинкованными. А кронштейны выполнят в ретростиле. Сами светильники будут светодиодными, что позволит экономить электроэнергию минимум в два раза.



Светодиодные фонари в Минске уже установлены по улицам Макаенка, Мулявина, Купревича. Кроме экономии современные светильники позволяют регулировать мощность подачи и освещать большую площадь.



