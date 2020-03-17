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Реконструкцию боя Первой мировой войны покажут на "Линии Сталина"

Реконструкцию боя Первой мировой войны покажут на "Линии Сталина"

Для посетителей также будут работать экскурсионные и интерактивные зоны, фотозоны и детские комнаты. Все желающие смогут поучаствовать в исторической викторине и стрельбе из пневматики. Мероприятие пройдет 21 марта.

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