Реконструкцию боя Первой мировой войны покажут на "Линии Сталина"

Для посетителей также будут работать экскурсионные и интерактивные зоны, фотозоны и детские комнаты. Все желающие смогут поучаствовать в исторической викторине и стрельбе из пневматики. Мероприятие пройдет 21 марта.



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